"Roma"nın argentinalı ulduzu Paulo Dibala fantastik məbləğdən imtina edib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, futbolçuya Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Kadisiya" təklif göndərib. Klub 31 yaşlı yarımmüdafiəçiyə 4 il üçün 100 milyon avro ödəməyə hazırdır. Lakin futbolçu təklifə müsbət cavab verməyib.

Qeyd edək ki, Paulo Dibalanın "Roma" ilə müqaviləsi 2025-ci ilin yayında başa çatır.



