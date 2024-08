Müğənni Aynur Dadaşova əməliyyat olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı burun sümüklərində yaşadığı problemə həm də görünüşünə görə bıçaq altına yatıb.

Qeyd edək ki, Aynur Dadaşova bir müddət əvvəl "Həmin Zaur" verilişində "Burnumda çəpər əyriliyi var. Görünüş üçün yox, problem olduğu üçün əməliyyat etdirəcəyəm. Sümük yerində deyil. Tamaşaçılarım da həmişə deyir ki, burnuma əl gəzdirsəm, daha qəşəng olacağam" sözlərini demişdi.

