Prezident bu idmançıları təltif etdi - SİYAHI

Azərbaycan Milli Olimpiya komandası üzvləri təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

XXXIII Paris Yay Olimpiya Oyunlarında qazanılmış yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıda adları çəkilən Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri təltif ediliblər:

“Şöhrət” ordeni ilə

Heydərov Hidayət Minayət oğlu

Kotsoiev Zelim Oleqoviç

Məmmədov Elxan Əbülfəz oğlu

Trautmann Riçard

1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Həsənov Tərlan Əliheydər oğlu

2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Alfonso Dominguez Loren Berto Berto

Maqomedov Qaşim Maqomed oğlu

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Cəfərov Həsrət Valeh oğlu

Qiorqi Meşvildişvili Kaxa oğlu

Maqomedov Maqomedxan Maqomedoviç

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Abdullayev Məmməd Kamil oğlu

Əliyev Həsən Həsən oğlu

Qazyumov Xetaq Ruslanoviç

Məmmədov Anar Vahid oğlu

Paşayev Niyaməddin Vaqif oğlu

Roque Otano Pedro

Tarakanov Aleksandr Petroviç

“Tərəqqi” medalı ilə

Qokşelidze Georgi

Əliyev Əli İman-Murzayeviç.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.