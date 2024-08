İsrail əleyhinə cavab tədbirləri görmək müstəsna hüququmuzdur.

Metbuat.az “Mehr” İnformasiya Agentliyinə istinadən bildirir ki, bunu İranın xarici işlər naziri əvəzi Əli Bağeri Kani deyib:

"İsrailin qeyri-adekvat hərəkətləri İran da daxil olmaqla, Suriya və Livanın suverenliyini pozmağa yönəlmiş addımlardır".

