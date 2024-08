Amerika hərbçiləri Qırmızı dənizdə Husilərə məxsus iki gəmini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Ordu Komandanlığı "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb:

“Son 24 saat ərzində Amerika qüvvələri Qırmızı dənizdə İranın dəstəklədiyi Husilərə məxsus iki gəmini məhv edib”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.