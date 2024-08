Bu gün səhər Bakıya yağan yağışdan sonra "Sədərək" Ticarət Mərkəzində bəzi mağazaları su basıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Görüntülərdə kanalizasiya xəttindən yağış suları daşaraq ticarət obyektlərinin qarşısına dolması əks olunur.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

