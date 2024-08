SEPAH-ın müşaviri Əhmədrza Əfşari Suriyada öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" məlumat yayıb.

Məlumata görə, o, son hava hücumu zamanı aldığı yaraların ağırlığına görə bu gün həyatını itirib.

