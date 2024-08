Avropanın top komandalarının reytinqi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cədvəldə Azərbaycanın dörd klubu yer alıb. 279 xala malik "Qarabağ" Avropada 59-cu pillədə qərarlaşıb. "Neftçi" 19 xalla 245-cidir.

Hesabında 15 xal olan "Sabah" 270-ci yerdədir. 338-ci olan "Zirə" 6 xala malikdir.

Qeyd edək ki, 400 klubun yer aldığı siyahıya "Real" başçılıq edir – 2362 xal.

