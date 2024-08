İstanbul klubundan "Barselona"ya 10 milyonluq təklif

İstanbulun "Beşiktaş" klubu "Barselona" forması geyinən seneqallı futbolçu Mikayil Faye ilə maraqlanır.

Metbuat.az "NTV Spor"a istinadən xəbər verir ki, türk klubu 20 yaşlı mərkəz müdafiəçisi üçün Kataloniya klubuna 10 milyon avroluq təklif göndərib. Məlumata görə, ispanlar futbolçu üçün 15 milyon avro transfer qiyməti müəyyən etsələr də, bu rəqəm aşağı düşürülə bilər.

Futbolçu ilə "Beşiktaş"la yanaşı "Renn", "İnter" və "Porto" da maraqlanır. Müdafiəçinin "Porto"da oynamaqda maraqlı olduğu iddia edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.