Fələstin Dövlətinin prezidenti Mahmud Abbas Qəzzaya gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, Türkiyə Böyük Millət Məclisində çıxışı zamanı bildirib.

O qeyd edib ki, ölüm təhlükəsinin olmasına baxmayaraq, o, bu qərarından geri çəkilməyəcək.

