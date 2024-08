Türkiyə ilə İraq arasında tarixi saziş imzalandı

Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İraq baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Fuad Hüseynlə birgə mətbuat konfransı keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hakan Fidan Türkiyə ilə İraq arasında hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və terrorla mübarizə mövzusunda anlaşma memorandumu imzalandığını açıqlayıb:

Qərarları icra etməyə davam edirik. Bu anlayışla əlaqədar qurumlarımızla birlikdə İraqla bağlı mühüm işlər görüldü. Bu səyin konkret nəticələrini iraqlı qardaşlarımızla birlikdə görürük. Son zamanlar biz həm siyasi, həm də texniki səviyyədə qarşılıqlı əlaqələrimizi intensivləşdirmişik. Əlaqələrimizi gücləndirdik. Biz bu müsbət kursu prezidentimizin ötən apreldə İraqa tarixi səfəri ilə taclandırdıq. Bu səfər zamanı 27 sazişin və anlaşma memorandumunun imzalanması ümumi iradəmizin ən mühüm təzahürüdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.