Mərkəzdəki bu yol bağlanır - 15 və 17 avqustda...

Paytaxt Bakıda keçiriləcək 2024-cü il Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq işləri çərçivəsində yollarda quraşdırma işləri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 15-i saat 22:00-dan etibarən avqustun 18-i səhər saat 06:00-a qədər, Sahil bağından Axundov kitabxanasına tərəf olan yerüstü piyada keçidinin quraşdırılması ilə əlaqədar Xaqani küçəsinin Xaqani-Bülbül kəsişməsi və Xaqani-Rəşid Behbudov prospektinə qədər olan hissədə qeyd edilən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq.

Məhdudiyyət qoyulan vaxtlarla bağlı dəqiq məlumatı təqdim edirik:

15 avqust saat 22:00-dan 16 avqust saat 06:00-dək

16 avqust saat 22:00-dan 17 avqust saat 06:00-dək

17 avqust saat 22:00-dan 18 avqust saat 06:00-dək

Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi 2024-cü il, 13-15 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti sürücülərə göstərdikləri anlayış üçün təşəkkür edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.