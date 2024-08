Tayvanın şimal-şərq sahillərində iki güclü zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, baş verən yeraltı təkanlar 5,7, 6,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.



Zəlzələ Tayvanın paytaxtı Taybeydə də hiss olunub.

Meteoroloji xidmət yaxın bir neçə gün ərzində 5,5 bal gücündə təkanların olacağı barədə xəbərdarlıq edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.