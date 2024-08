"Qalatasaray"ın çalışdırıcısı Okan Burukun müğənni Hadisə ilə sevgili olduğu iddia edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlər bu barədə Okan Buruka sual ünvanlayıb. Məkanların birindən çıxarkən suallarla üzləşən məşqçi susub. O suallara gülərək reaksiya verib.

Qeyd edək ki, Okan Buruk həyat yoldaşı Nihan Burukdan boşanıb.



