Azərbaycanda 36 yaşlı pilot Qərib Qəribov qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə model, pilot İlqar Əliyev sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

Pilotun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

Qeyd edək ki, vəfat edən pilot İ.Əliyevin yeznəsidir.

