Avqustun sonu üç bürc üçün çətin keçəcək

Astroloqlar avqustun ikinci yarısında şansın üz döndərəcəyi üç bürcü açıqlayıb.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, sözügedən üç bürc mübarizə aparacaqları çətin bir dövrlə üzləşəcəklər. Həmin bürcləri təqdim edirik:

Buğa



Avqust ayı Buğalar üçün çətin ay ola bilər. Uzun müddətdir qurduğunuz planlar gözlənilməz maneələrlə qarşılaşacaq. Şansınız müvəqqəti tükənmiş kimi görünə bilər və bu, sizi əsəbiləşdirəcək. Sakit qalmaq və panikaya düşməmək vacibdir. Bu dövrü hədəflərinizi və strategiyalarınızı yenidən nəzərdən keçirmək üçün bir fürsət kimi qəbul edin. Uğurlar bir müddət tükənsə belə, dözümlülüyünüz və əzmkarlığınız istənilən çətinliyin öhdəsindən gəlməyə kömək edəcək.

Qız

Qızlar üçün avqust ayı sınaq ayı olacaq. Böyük ümid bəslədiyiniz layihələr ləngiyə və ya hətta dayana bilər. Şəxsi həyatınızda anlaşılmazlıqlar və gərgin anlar mümkündür. Uğurlar bu ay sizin tərəfinizdə deyil, bu da qeyri-müəyyənlik hisslərinə səbəb olacaq. Bununla belə, prioritetlərinizi yenidən nəzərdən keçirmək və lazımi dəyişiklikləri etmək üçün əlverişli zamandır. İşlərinizə yeni yanaşma tapan kimi şanslar qayıdacaq.

Əqrəb

Avqust ayı Əqrəblər üçün şəraitin onların əleyhinə dönməyə başladığı bir ay ola bilər. Siz irəliləyişinizi ləngidə biləcək gözlənilməz problem və çətinliklərlə üzləşməli olacaqsınız. Deyəsən, şansınız tükənmək üzrədir və özünüzü zəif hiss edirsiniz. Ancaq təslim olmaq əvəzinə bu dövrü introspeksiya və daxili inkişaf üçün istifadə edin. Unutmamaq lazımdır ki, hər bir uğursuzluq zolağı müvəqqətidir və tezliklə vəziyyət yaxşılaşmağa başlayacaq.

