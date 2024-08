UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Qarabağ”ın Xorvatiya təmsilçisi “Dinamo” ilə qarşılaşacağı oyun Türkiyədə də canlı yayımlanacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, qardaş ölkənin "TRT 1" kanalı Zaqrebdə keçiriləcək qarşılaşmanı birbaşa efirə verəcək.

Bununla da Zaqrebdəki oyun Türkiyədə ilə yanaşı dünyanın bir çox ölkəsində də izləyicilərə təqdim olunacaq.



Qeyd edək ki, qarşılaşma 20 avqust tarixində saat 23:00-da başlayacaq. Azərbaycanda oyunu "CBC Sport" kanalı canlı yayımlayacaq.

