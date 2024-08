​İran üzərindən uçan ABŞ təyyarələrinə niyə göz yumdu? - Zəngəzur üçün məxfi plan

Bəzi media orqanları ABŞ-ə məxsus təyyarələrdən birinin İrəvana uçuşunun məhz İranın hava məkanından həyata keçirildiyini yazırlar. Bəs Tehran amerikalıların Zəngəzurda yerləşən Ermənistan hərbi bazasına edilən axını görə-görə məşhur “qırmızı cizgilər”ini niyə göstərmir?

Metbuat.az xəbər verir ki, Rövşən Məmmədov AzTV-də yayımlanan müəllifi və aparıcısı olduğu “Həftə” analitik-informasiya proqramında hay məmləkətinin silahlanmasına İranın sərgilədiyi qeyri-müəyyən münasibəti şərh edib.

Həmin videosüjeti təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.