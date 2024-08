“Bunun son hədd olmadığı barədə fikir mübadiləsi apardıq” - Prezident

“Rusiya ilə əmtəə dövriyyəsinin artması əməkdaşlığın böyük potensialından xəbər verir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə mətbuata bəyanatında deyib.

“Həm ötən il, həm də bu ilin altı ayında əmtəə dövriyyəsində artım əməkdaşlığın böyük potensialından xəbər verir. Biz keçən il 4 milyard dollar həddini keçdik və (bu gün keçirilən görüşlərdə - red.) təbii ki, bunun son hədd olmadığı barədə fikir mübadiləsi apardıq”, - deyə dövlət başçısı vurğulayıb.

