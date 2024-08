Tarixi bunkeri istirahət məkanı etdilər

Almaniyada St Pauli bunkeri 80 ilə yaxındır ki, şəhərdə mühüm yer tutur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Adolf Hitlerin nasist rejimi dövründə məcburi işçilər tərəfindən inşa edilən bu beton konstruksiya Almaniyanın ən qaranlıq dövrünün yadigarları kimi tanınır. Bununla belə, bu nəhəng sığınacaq gözlənilməz dəyişikliyə məruz qalıb.Yenidən təmir edilən Hamburq Bunkerində indi iki restoran, sərgi sahəsi və dam bağçası fəaliyyət göstərir. Damda piramida formasında tikilmiş bar və bağ beton konstruksiya üzərindən yaşıllıqlar yerləşib.Hamburqun Karoviertel məhəlləsində yerləşən bu bina həm də şəhərin mədəni və sosial həyatının bir hissəsinə çevrilib.

Yaxınlıqda kafelər, üzüm mağazaları və keçmiş qəssabxana olan Knust gecə klubu kimi yerlər var. Hamburq Bunkeri 1940-cı ildə Britaniyanın Berlinə hücumundan sonra Almaniya tərəfindən tikilən səkkiz zenit qülləsindən biri idi. 2,5 metr qalınlığında divarların ağırlığı 76 min tondur.

