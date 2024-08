“Ermənistan bizdən başqa kimə lazımdır?! Heç kimə. Elə isə iqtisadiyyatını inkişaf etdirib öz resurslarına köklənsin. Hansı Fransa və ya hansı Makron? Sabah o da hakimiyyətdə olmayacaq və hər kəs Ermənistanı unudacaq”.



Metbuat.az xəbər verir ki, Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko bu sözləri “Rossiya” telekanalına müsahibəsində Ermənistanın apardığı xarici siyasi kursdan danışarkən deyib.

O bildirib ki, indiki vəziyyətdə Ermənistan region ölkələri ilə münasibətləri inkişaf etdirməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.