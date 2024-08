Ukrayna AES-i bu yolla qaytara bilər - Omelçenko​

"Ukrayna Rusiya qazının tranziti ilə bağlı saziş başa çatdıqdan sonra Rusiya tərəfindən işğal olunmuş Zaporojya AES- ə nəzarəti bərpa etmək şansı əldə edə bilər".

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, bunu ekspert Vladimir Omelçenko deyib. O, qeyd edib:

“Bu ilin dekabrın 31-də “Qazprom”la müqavilənin müddəti başa çatır və mənim fikrimcə, Ukrayna Zaporojya AES-in bütün obyektləri və ona bitişik əraziləri ilə birlikdə bizə qaytarılmasını şərt kimi irəli sürə bilər".

Ekspert bildirib ki, Kursk vilayətində yerləşən atom elektrik stansiyasını ələ keçirərər onu Zaporojya AES-lə dəyişməyə çalışmaq cəhdi real deyil.

