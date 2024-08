Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının müavini Vəfa Valeh qızı Allahverdiyeva vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az bildirir ki, Gədəbəyin icra başçısı Orxan Mürsəlov bununla bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb.

V.Allahverdiyeva Gədəbəy Rayon İcra Hakimiyyətində İctimai-siyasi və humanitar məsələlər üzrə şöbənin müdiri vəzifəsini də icra edib.

Onun yerinə hələ ki təyinat yoxdur.

