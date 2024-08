Üç bürc yaxın günlərdə çətinliklə üzləşəcək

Bu həftə bizi Merkuri retroqrad dövrünün sonuna gətirir. Tədricən işlər yaxşılaşmağa başlayacaq.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, astroloqların fikrincə, onlar üçün qarşıdakı günlər bütün sahələrdə münaqişələr və problemlərlə dolu olacaq. Kimin diqqətli olması lazım olduğunu öyrənmək üçün bu ulduz falını daha ətraflı oxuyun.

Qoç

İşdə işlər sizin üçün yaxşı olacaq - unikal bacarıqlarınızı inkişaf etdirə biləcəksiniz. Bundan əlavə, siz çoxlu bilik əldə edə və artıq əldə etdiyiniz təcrübəyə əsaslana bilərsiniz ki, bu da yaxşı imkanlara səbəb ola bilər. Bununla belə, bütün həftə heç gözləmədiyiniz şeylər baş verəcək. İş axtaran Qoçların heç bəxti gətirməyəcək və bu, onları ruhdan salacaq.

Maliyyə baxımından ailə və dostlarınızın dəstəyinə arxalana bilərsiniz. Ancaq kömək ümid etdiyiniz formada gəlməyə bilər. Vəziyyəti həddindən artıq dramatikləşdirməmək üçün fiziki fəaliyyət və istirahət vasitəsilə həyatınızda stressi minimuma endirməyə çalışın.

Əkizlər

İş baxımından bu həftə sizin üçün xeyirli olacaq, lakin fitri impulsivliyiniz sizə lazımsız problemlər yarada bilər. Münasibətlərdə gərginliyə səbəb olaraq başqalarını günahlandıracaqsınız. Rəhbərlərinizin və həmkarlarınızın hörmətini qorumaq üçün iş nailiyyətlərinizi daha çox göstərməyə çalışın.

Bu həftə etməməli olduğunuz şey başqalarına güvənməkdir. Bütün problemlərinizi özünüz həll etmək üçün diqqətlə çalışın. Bu, sizə pulu daha məsuliyyətlə dəyərləndirməyi və xərcləməyi öyrədəcək. Başqaları ilə münasibətlərdə hətta xırda şeylərə görə də münaqişələr yarana bilər. Başqalarının hissləri ilə maraqlanmağa çalışın. İstirahət etməyi və istirahət etməyi unutmayın - buna həqiqətən ehtiyacınız var.

Xərçəng

Karyeranız planlaşdırıldığı kimi getmir, çünki nə qədər çalışsanız da, bu həftə diqqətinizi işə cəmləyə bilmirsiniz. Buna görə də, ilham axtarmayın, ancaq həqiqətən lazım olanı edin. Və ya vəzifələrinizi yerinə yetirmə tərzinizi daha maraqlı birinə dəyişdirməyə çalışın. Yaxınlarınızla məsləhətləşmədən əhəmiyyətli maliyyə qərarları verməyin. Ailənizin qayğısına qalmaq sizə yaxşı məsləhət və lazımi dəstək verəcək.

Münasibətlərdə ətrafınızdakı insanlara yalnız sizin verə biləcəyiniz təhlükəsizlik hissi lazımdır. Odur ki, əhvalınızı idarə etməyə çalışın və xüsusən də partnyorunuza qarşı mənfi hisslərə təslim olmayın. Romantik yerlərdə görüşə getmək özünüzü daha yaxşı hiss etməyə kömək edə bilər.

