ABŞ prezidentliyinə müstəqil namizəd Robert Kennedi seçki kampaniyasını dayandırdığını elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bunu öz “X” hesabında tərəfdarlarına göndərdiyi mesajda deyib.

O həmçinin ABŞ prezidentliyi uğrunda yarışda Donald Trampı dəstəklədiyini açıqlayıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.