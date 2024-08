Sosial ödənişlərlə bağlı açıqlama

Yanvar-iyul aylarında pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı yardımlar üzrə əhaliyə 468,7 mln. manat çox olmaqla 5 mlrd. 116 mln. manat ödənilib

Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, sosial ödənişlərə yönəldilən vəsaitlərdə artım dinamikası 2024-cü ilin 7 ayında da davam edib.

Cari ilin yanvar-iyul ayları ərzində pensiya, müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları üzrə əhaliyə 5 mlrd. 116 mln. manat vəsait ödənilib.

Bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 468,7 mln. manat və ya 10,1 faiz çoxdur.

