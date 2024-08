Polşa Prezidenti Andjey Duda Ukraynaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Polşa liderinin dəftərxanası məlumat yayıb.

Duda Ukraynanın müstəqilliyinin 33-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbirlərdə iştirak edəcək.

