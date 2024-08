Avropanın top komandalarının reytinq cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda qitənin 400 klubu yer alıb. “Qarabağ” 279 xalla 59-cu pillədə qərarlaşıb.

“Neftçi” 19 xalla 250-ci, “Sabah” 15 xalla 275-cidir. 11 xala sahib “Zirə” isə 299-cu yerdədir.

Qeyd edək ki, cədvələ 2362 xalla "Real Madrid" başçılıq edir.

