Almaniya kansleri Olaf Şolts ilə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Almaniya Nazirlər Kabinetinin rəsmisi Şteffen Hebeştrayt açıqlama verib.

Bildirilib ki, danışıq zamanı İsveçrədəki sammit əsasında danışıqların davam etdirilməsi müzakirə edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.