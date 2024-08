Hizbullah İsrailə 320 raket atdı

Hizbullah Beyrutda hərbi qanad komandiri Fuad Şükrün öldürülməsinə cavab olaraq İsrailə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərəkatın "Telegram" kanalında yayılan məlumata görə, Livandan İsrailə 320-dən çox raket atılıb və 11 hərbi baza hədəfə alınıb. İsrail müdafiə naziri Yoav Qallant 48 saatlıq fövqəladə vəziyyət elan edildiyini açıqlayıb.

İsrail Hərbi Hava Qüvvələri isə cavab olaraq Livanın cənubundakı Hizbullah obyektlərinə hava zərbələri endirib. Əməliyyatda 100-ə yaxın qırıcı təyyarə iştirak edir.

