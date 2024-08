Şəmkir sakinini ildırım vuraraq öldürüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, 2008-ci il təvəllüdlü İlham Qarayev heyvan otaran zaman ildırım vurub.



Nəticədə İlham Qarayev ölüb. Araşdırma aparılır.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.