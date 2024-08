Rusiyada işsizlik səviyyəsi rekord həddə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin iqtisadi məsələlərlə bağlı iclasda deyib.

Dövlət başçısı qeyd edib ki, istehlak tələbi də güclü olaraq qalır:

"Altı ayda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 8,8 faiz artıb".

