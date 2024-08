Aparıcı İlqar Mikayıloğlu və həyat yoldaşı Zülfiyyə Bayramova birlikdə veriliş aparacaqlar.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, onlar yeni mövsümdə ARB TV-də tamaşaçıların qarşısına çıxacaqlar.

İlqar və Zülfiyyə səhər verilişinə aparıcılıq edəcəklər.

Qeyd edək ki, İ.Mikayıloğlu bundan əvvəl Real TV-də çalışırdı. Olay.az onun kanaldan ayrıldığı məlumatını yazıb.

ARB TV-də ötən mövsüm səhər proqramını Zümrüd Bədəlova aparırdı.

