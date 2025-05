Pula-pul deməyəcək 6 bürc - Gəlirli fürsətlər olacaq

Astroloji proqnozlara əsasən, 2025-ci ilin ilk 15 günü ərzində bəzi bürclər maliyyə baxımından uğurlu dövr yaşayacaqlar.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç

Cəsarətli və iddialı təbiəti ilə tanınan Qoç bürcü fərdləri 2025-ci ilin əvvəlində yeni gəlir mənbələri kəşf edə və gözlənilməz yerlərdən maddi dəstək ala bilərlər.

Buğa

Sabitliyi və praktikliyi ilə seçilən Buğa bürcü bu dövrdə yaxşı sərmayə yatırımları və yeni iş imkanları ilə qarşılaşa bilər.

Şir

Xarizmatik və özünə güvənən Şir bürcü təbii liderlik bacarıqları ilə gəlirli fürsətlər və maliyyə mükafatları cəlb edə bilər.

Oğlaq

Qərarlı və iddialı Oğlaq bürcü strateji düşüncələri ilə əhəmiyyətli maliyyə addımları ata bilər.

Əqrəb

Sirli və intuitiv Əqrəb bürcü investisiya işlərində uğurlu ola bilər və sərvətlərini artırmaq üçün fürsətlərdən istifadə edə bilər.

Qız

Diqqətli və müdrik yanaşması ilə Qız bürcü iqtisadi sabitlik və pulun düzgün istifadəsi sayəsində maliyyə qazancı əldə edə bilər.

