Bu il yay necə keçəcək?

2025-ci ilin yayının dünyada rekord istiliklər, ekstremal hava hadisələri və artan iqlim riskləri ilə yadda qalacağı gözlənilir.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, əsas iqlim göstəriciləri və proqnozlara əsasən, bu yay həm qlobal, həm də regional səviyyədə ciddi istilik dalğaları və quraqlıq təhlükələri ilə müşayiət olunacaq.

2025-ci ilin yayında El Nino və ya La Nina hadisələri müşahidə olunmur. NOAA və Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının məlumatlarına görə, Sakit Okeanın mərkəzi və şərq hissəsindəki dəniz səthi temperaturu normal səviyyədədir və bu, ENSO neytral vəziyyətini göstərir. Bu vəziyyət hava proqnozlarının daha az proqnozlaşdırıla bilən olmasına səbəb olur, lakin qlobal istiləşmə tendensiyası səbəbindən yay aylarında normadan yüksək temperatur gözlənilir.

2024-cü il qlobal temperatur rekordunu qırıb və 2025-ci ilin də bu tendensiyanı davam etdirəcəyi proqnozlaşdırılır. Old Farmer's Almanac-a görə, bu yay ABŞ-nin əksər bölgələrində normadan 2-4°F (1-2°C) yüksək temperatur gözlənilir. Avropa və Asiyada da bənzər istilik dalğaları müşahidə olunur; məsələn, Hindistan və Pakistanda aprel ayında temperatur 50°C-yə çatıb.

Yay aylarında Mərkəzi və Şimali Avropada quraqlıq və istilik dalğaları gözlənilir. İyul və avqust aylarında yağışların azalması proqnozlaşdırılır. Qərb və Mərkəzi bölgələrdə quraqlıq və istilik dalğaları, Şərqdə isə daha dəyişkən hava şəraiti gözlənilir. İyul ayında bəzi bölgələrdə normadan aşağı temperatur müşahidə oluna bilər.

Hindistan və Pakistan kimi ölkələrdə erkən və intensiv istilik dalğaları müşahidə olunur. Bu, urbanizasiya və iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirilir .

2024-cü il, sənaye öncəsi dövrlə müqayisədə 1.6°C daha isti olub və bu, Paris Sazişinin 1.5°C hədəfini aşır . Bu tendensiya, daha uzun yaylar, qısa və nəmli qışlar, artan meşə yanğınları və su çatışmazlığı kimi riskləri artırır .



