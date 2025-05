Zəngin olacaq 3 bürc - Böyük uğur qazanacaqlar

Astroloqların proqnozlarına görə may ayında xüsusilə şanslı hesab olunan bürclər Buğa, Əkizlər və Şir bürcüdür.

Ayın ilk yarısında Günəş Buğa bürcündə olduğu üçün Buğalar üçün həm maliyyə, həm də şəxsi həyat baxımından uğurlu dövr sayılır.

Əkizlər bürcü isə ayın ikinci yarısında Günəşin onların bürcünə keçməsi ilə enerjilərində artım, yeni imkanlar və yaxşı xəbərlər əldə edə bilər.

Şir bürcü üçün isə may ayı sosial əlaqələrin genişlənməsi, iş həyatında yüksəliş və gözlənilməz fürsətlərlə yadda qala bilər.

Metbuat.az milli.az-a istinadən may ayı üçün bürc proqnozunu təqdim edir:

Qoç (21 mart - 19 aprel)

May ayında Qoçlar üçün enerji yüksəlir, xüsusilə ayın ikinci yarısından etibarən. Planlar qurmaq və yeni layihələrə başlamaq üçün əla zamandır. Ancaq ayın əvvəlində emosional gərginliklər yaşana bilər. Səbrli olmaq və ani qərarlardan çəkinmək tövsiyə olunur.

Buğa (20 aprel - 20 may)

Buğa bürcü üçün bu ay şəxsi inkişaf və maliyyə məsələlərində irəliləyiş vəd edir. Pluto geriyə hərəkət etdiyindən, gizli istəklərin və düşüncələrin üzə çıxması mümkündür. Ay ortasında maliyyə ilə bağlı uğurlu fürsətlər gözlənilir, amma xərclərə diqqət yetirmək lazımdır.

Əkizlər (21 may - 20 iyun)

Əkizlər üçün may ayı sosiallaşma və əlaqələri yenidən gözdən keçirmək vaxtıdır. Ay sonuna doğru motivasiya yüksəlir və yeni ideyalar üçün əlverişli zaman başlayır. Amma ayın ortasında dostlarla və ailə ilə münasibətlərdə kiçik anlaşılmazlıqlar ola bilər.

Xərçəng (21 iyun - 22 iyul)

Xərçənglər üçün bu ay emosional baxımdan bir az çətin keçə bilər. Daxili balansı qorumaq və ailəyə daha çox diqqət yetirmək faydalı olacaq. 12 mayda Əqrəb bürcündəki dolunay şəxsi münasibətləri daha da dərinləşdirə bilər.

Şir (23 iyul - 22 avqust)

Şirlər üçün may ayı karyera baxımından yüksəliş dövrüdür. Ayın ortasında bir az gərginliklər olsa da, ayın sonu yeni imkanlar açır. Sosial həyat aktivləşir və dost çevrəsində dəstək görmək mümkündür.

Qız (23 avqust - 22 sentyabr)

Bu ay Qız bürcünün diqqəti iş və sağlamlıq mövzularına yönəlir. Özünü yormamaq və istirahətə vaxt ayırmaq vacibdir. 20 maydan sonra motivasiya artır və daha nizamlı çalışmağa imkan yaranır.

Tərəzi (23 sentyabr - 22 oktyabr)

Tərəzilər üçün may ayı münasibətləri dəyərləndirmək və yenidən qurmaq üçün mühüm zamandır. Əgər köhnə problemlər varsa, indi üzə çıxa bilər. Ay sonuna doğru isə romantik və sosial həyat canlanır.

Əqrəb (23 oktyabr - 21 noyabr)

Əqrəblər üçün bu ay güc balansını bərpa etmək vaxtıdır. 12 mayda öz bürcünüzdə dolunay olacaq, bu da münasibətləri və şəxsi istəkləri daha da gücləndirəcək. Maliyyə sahəsində fürsətlər var, amma risklərə diqqət etmək lazımdır.

Oxatan (22 noyabr - 21 dekabr)

Oxatanlar üçün may ayı xarici əlaqələr, təhsil və səyahət mövzularında uğurlar vəd edir. Yeni biliklərə açıq olmaq faydalı olacaq. Ay ortasında isə bəzi ailəvi məsələlərdə kompromis axtarmaq lazım gələ bilər.

Oğlaq (22 dekabr - 19 yanvar)

Oğlaqlar üçün bu ay daxili güclənmə və yeni məqsədlər üçün əlverişli zamandır. Ayın əvvəlində öz intizamınıza diqqət etməli, ayın sonuna doğru isə yeni layihələrə cəsarətlə başlaya bilərsiniz. Sağlamlığınıza da xüsusi qayğı göstərin.

Dolça (20 yanvar - 18 fevral)

Dolçalar üçün may ayı daha çox şəxsi inkişaf və gizli istəkləri araşdırmaqla keçir. Əlaqələrdə səbirli olmaq vacibdir, çünki ayın ortasında bəzi gərginliklər ola bilər. Ay sonuna doğru isə motivasiya və yeni ideyalar artacaq.

Balıqlar (19 fevral - 20 mart)

Balıqlar üçün bu ay daxili harmoniya və ailə münasibətlərini gücləndirmək üçün gözəl vaxtdır. Maliyyə ilə bağlı bəzi yaxşı xəbərlər ala bilərsiniz. 27 mayda yeni ay sizə istirahət və yenilənmək üçün fürsət verəcək.

