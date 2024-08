"Qalatasaray"ın İdarə Heyətinin üzvü Ali Yüce tutduğu vəzifədən istefa verdiyini idarə heyətinə çatdırıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə türk mediasına məlumat yayıb. Rəhbərlik vəziyyəti saat 18.00-da keçiriləcək iclasda dəyərləndirəcək.

Qeyd edək ki, İstanbul təmsilçisi Çempionlar Liqasının play-off mərhələsində İsveçrənin "Yanq Boyz" klubuna hər iki oyunda (0:1 və 2:3) məğlub olub və qitənin ən nüfuzlu klub turnirindən kənarda qalıb.

