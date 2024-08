Türkiyənin Afrikadakı nüfuzu artıb - “Financial Times”

Türkiyənin son 20 ildə Afrikada sürətlə artan nüfuzu Qərbin gündəmindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Financial Times” qəzeti də Türkiyənin Afrikadakı nüfuzunu təhlil edən məqalə dərc edib. Məqalədə deyilir ki, Türkiyənin Afrikada Qərbdən üstün olmasının səbəbi Ankaranın daha etibarlı tərəfdaş olmasıdır. Məqalədə Türkiyənin Afrikada yumşaq gücdən istifadə edərək, ticari əməkdaşlıq və təhlükəsizlik tərəfdaşlıqlarını inkişaf etdirərək mühüm siyasi vasitəçiyə çevrildiyi bildirilib. Məqalədə Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 2011-ci ildə Somaliyə səfərindən bəhs edilib. Siyasətçilərin təhlükəsizlik risklərinə görə getməkdən qorxduğu Moqadişu küçələrində Ərdoğanın somalililəri salamlaması münasibətlərdə dönüş nöqtəsi olduğu bildirilib.

