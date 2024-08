"Qarabağ"ın olduğu səbət bəlli oldu

"Qarabağ"ın UEFA Avropa Liqasının püşkatma mərasimində iştirak edəcəyi səbətlər müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu ya 2-ci, ya da 3-cü səbətdə yer alacaq.

Turnirdə iştirak edəcək 24 komanda artıq bəllidir. Qalan 12 komanda isə bu gün keçiriləcək pley-off mərhələsinin cavab oyunlarından sonra müəyyənləşəcək.

Yarışda iştirakı dəqiqləşən klubların səbətləri:

Birinci səbət: "Roma", "Latsio" (hər ikisi İtaliya), "Mançester Yunayted", "Tottenhem" (hər ikisi İngiltərə), "Ayntraxt" (Almaniya), "Portu" (Portuqaliya), "Reyncers" (Şotlandiya), "Slaviya" (Çexiya).

Birinci və ya ikinci səbət: "Real Sosyedad" (İspaniya).

İkinci səbət: AZ (Alkmaar, Niderland), "Lion" (Fransa), "Fənərbağça" (Türkiyə), "Olimpiakos" (Yunanıstan).

İkinci və ya üçüncü səbət: "Qarabağ" (Azərbaycan), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Budyo Qlimt" (Norveç), "Yunion" (Belçika), "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna).

Üçüncü və ya dördüncü səbət: "Midtyullann" (Danimarka), "Malmö" (İsveç), "Atletik" (Bilbao, İspaniya), "Hoffenhaym" (Almaniya), "Nitsa" (Fransa), "Tvente" (Niderland).

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasında Liqa mərhələsinin püşkü avqustun 30-da atılacaq. Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 15:00-da start götürəcək.

