“Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun Xorvatiya təmsilçisi “Dinamo”ya (Zaqreb) qarşı UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyununda geyindiyi köynək diqqət çəkib.

Metbuat.az globalinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, təcrübəli mütəxəssisin köynəyi məşhur brendlərdən birinə məxsusdur.

Sözügedən köynəyin qiyməti 1835 manat təşkil edir.

Qeyd edək ki, Qurban Qurbanovun aylıq maaşı 100 min manatdır. Bu isə illik 1,2 milyon manat təşkil edir.

