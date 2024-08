Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrda Kazanda keçiriləcək BRİCS sammitinə dəvət olunub. Rəsmi Moskva Bakının müvafiq birliyə üzvlüklə bağlı müraciətini dəstəkləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov jurnalistlərə məlumat verib.

