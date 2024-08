Azərbaycanda mişardaşı kəskin bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Qaynarinfo"ya açıqlamasında əmlak eksperti Elnur Əsədov məlumat verib.

Ekspert bildirib ki, mişardaşının qiyməti əvvəlki satış qiyməti ilə müqayisədə 10-15% artıb:

"Bunun səbəbi karxanaların fəaliyyəti ilə əlaqədardır. Karxanaların sayı azalıb. Məhdudiyyətlər var".

Xatırladaq ki, mişardaşının bir ədədinin qiyməti 45 qəpik idi, bu gün isə 60 qəpiyə təklif olunur.

