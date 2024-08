Daşkəsəndə qayınanasına balta ilə xəsarət yetirib hadisə yerindən qaçan gəlinin meyiti qonşusu tərəfindən aşkar edilib.

Metbuat.az APA tv-yə istinadən xəbər verir ki, həmin şəxs həyətdə ot biçirmiş. Bu zaman yerdə zibil olduğunu düşünüb və meyitə tərəf addımlayıb:

"Yaxınlaşdım, gördüm ki, həmin gəlindir, rəhmətə gedib. Sol əli başının üstünə qoyulmuşdu. Elə də dünyasını dəyişmişdi".

Ətraflı süjetdə:

