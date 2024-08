Azərbaycan çempionu "Qarabağ"ın da iştirak edəcəyi Avropa Liqasının Liqa mərhələsinin oyun günləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni formatda keçiriləcək turnirdə hər komanda ən azı daha 8 oyun keçirəcək.

Təmsilçimiz 6 matçı bu il, ikisini 2025-ci ildə keçirəcək. Əsas mərhələ sentyabrın 25-26-da başlayacaq.

2024-cü il

I tur

25-26 sentyabr

II tur

3 oktyabr

III tur

24 oktyabr

IV tur

7 noyabr

V tur

28 noyabr

VI tur

12 dekabr

2025-ci il

VII tur

23 yanvar

VIII tur

30 yanvar

