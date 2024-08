Göygöl rayonunda zəhərlənmə hadisəsi baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə kəndlərdən birində qeydə alınıb.

Dörd nəfərin zəhərləndiyi, onlardan üçünün uşaq olduğu qeyd edilib. Zəhərlənmə nəticəsində doqquz yaşlı uşaq isə ölüb.

Onların "Niastol" adlı dərmandan zəhərləndikləri ehtimal edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.