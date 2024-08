Almaniyada partlayıcı maddələrin istehsal olunduğu müdafiə zavodunda partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "BİLD" məlumat yayıb.

Bildirilib ki, hadisə zamanı zavodun iki işçisi ağır yaralanıb.

Hadisə yerinə xilasedici helikopterlər və yanğınsöndürmə briqadası cəlb olunub.

Partlayışın səbəbi hələlik məlum deyil.



