"Qarabağ"ın UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsindəki rəqibi "Lion" (Fransa) futbolçusu Orel Manqalanı icarəyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 26 yaşlı müdafiəçi İngiltərə klubu "Everton"la anlaşıb.

O, mövsümün sonuna qədər Premyer Liqada çıxış edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.