Bakıda dənizdən meyit tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ötən gün Xətai rayonu Zığ qəsəbəsi yaxınlığında - Xəzərin sahilində baş verib. Sudan orta yaşlı kişinin meyiti aşkar edilərək çıxarılıb.



Ölən şəxsin kim olması, hansı şəraitdə dənizdə batması hələlik məlum deyil.



Faktla bağl araşdırma aparılır.



