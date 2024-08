Azərbaycanda ən yaşlı seçici Lənkərandan olan qadındır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu mətbuat konfransında Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov deyib.

O bildirib ki, həmin qadın 1890-cı il təvəllüdlüdür və 78 saylı Lənkəran seçki dairəsinin seçicisidir.

Ən yaşlı kişi seçici isə 1915-ci il təvəllüdlüdür.

