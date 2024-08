Sentyabrın 1-də Milli Məclisə keçiriləcək növbədənkənar seçkilərlə bağlı səsvermə günü "ASAN xidmət" mərkəzlərində qeyri-iş günü olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "ASAN xidmət" mərkəzi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, vətəndaşlar həmin gün yalnız hazır şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi xidmətindən yararlana bilərlər.

